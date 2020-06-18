Jose Sosa'nun son durumu

Trabzonspor'da ağrıları nedeniyle takımdan ayrı salonda çalışmalar yapan Jose Sosa, Fenerbahçe karşılaşmasında dün tribünde yer aldı. Takım kafilesinde yer alan kaptan, oyuncuların yanında olup onlara destek verdi.

3-1'lik Fenerbahçe galibiyetinin ardından basın toplantısında konuşan Trabzonspor'un teknik patronu Hüseyin Çimşir, Arjantinli futbolcunun sağlığına yönelik, "Sosa, 28 Mayıs'ta sakatlık yaşadı. Biraz daha süresi var gibi duruyor. Takımımızın lideri, kaptanımız... En kısa sürede inanıyorum ki hazır olacak ve takıma katkıda bulunacak" açıklamalarında bulunmuştu.

SOSA'NIN SAĞLIK DURUMU NETLİK KAZANDI

Şampiyonluk yolunda çok önemli bir maça çıkacak bordo-mavililer, 22 Haziran Pazartesi günü saat 21.00'de Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak.

Asist Analiz'in haberine göre; Zorlu mücadelede Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, sakatlığı devam ettiği için forma giyemeyecek. Arjantinli futbolcunun, yapılan son tetkiklerin ardından; iç sahada oynanacak MKE Ankaragücü maçına yetiştirilmesi bekleniyor.

NWAKAEME, MR'A GİDİYOR

Dün akşam oynanan maçta sakatlanan yıldız oyuncu Nwakaeme'ye, yarın MR çektirilecek. Deneyimli oyuncuya çekilecek MR sonucu, sakatlık süresi kulüp tarafından açıklanacak.

Alınan bilgilere göre; Nwakaeme'nin en az 3-4 hafta sahalara uzak kalacağı belirtiliyor.