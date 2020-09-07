Jose Sosa, sağlık kontrollerinden geçti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sağlık kontrolünden geçti.
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sosa; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 14:17 - Kaynak: İHA
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