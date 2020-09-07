Jose Sosa, sağlık kontrollerinden geçti - Son Dakika

Jose Sosa'nın sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jose Sosa, sponsor hastanede sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Sosa; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun

Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı

Su çıkarmak için açtırdığı çukur, kendisine mezar oldu