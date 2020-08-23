Jose Sosa: Sarı lacivert renklerle elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jose Sosa, sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.
Sosa, " Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum" diyerek başladığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: " Trabzonspor'da bulunduğum süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü'ne, tüm çalışanlarına ve Trabzonspor taraftarlarına çok teşekkür ederim. Büyük mücadele, emek ve sorumlulukla geçen 3 yıl sonunda, Türkiye Kupası'nı Trabzon şehrine getirmek ve taraftara hediye etmek başarılı bir kapanış oldu. Futbol ayrılıkları ve yeni başlangıçları da içinde barındırıyor. Ancak aslolan bu sürecin en doğru ve saygılı şekilde yönetilmesi. Trabzonspor'dan ayrılışımla ilgili basında yer alan haberlerin tümünün gerçek dışı olduğunu açıklıkla dile getirmek istiyorum. Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor ve ben bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım!"
Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 19:55
Kaynak: DHA
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