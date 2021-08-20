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Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı - Son Dakika

Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı

20.08.2021 13:07

Helsinki maçında frikik vuruşunda topu Arda Güler'e bırakmayan Jose Sosa, genç futbolcuyla kahvaltıda bir araya geldi. Samimi sohbette Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz. Önünüzde çok uzun bir yol var. O frikikleri atacak çok maçların olacak" sözleriyle gönül aldı.

Avrupa Ligi Play-Off turundaki Helsinki maçında serbest vuruşta Arda Güler'e topu vermediği için eleştirilen Sosa, genç futbolcuyla kahvaltıda buluştu. Sabah'ın haberine göre samimi sohbette Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve frikik atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı.

Jose Sosa, topu vermediği genç Arda Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Arda da pozisyonda frikiği atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa'ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti.

Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı

Play Off, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı - Son Dakika Spor


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