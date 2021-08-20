Jose Sosa, topu vermediği genç Güler'le kahvaltıda buluşup gönül aldı

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Bu görüntü çok tartışıldı! Sosa'nın frikiği Arda'ya neden bırakmadığı belli oldu

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Avrupa Ligi Play-Off turundaki Helsinki maçında serbest vuruşta Arda Güler'e topu vermediği için eleştirilen Sosa, genç futbolcuyla kahvaltıda buluştu. Sabah'ın haberine göre samimi sohbette Sosa, "Siz bu takımın geleceğisiniz, siz oynadığınız sürece abileriniz olarak biz çok mutlu oluyoruz. Önünüzde çok uzun bir futbol kariyeri var ve frikik atacak çok maçların olacak" ifadelerini kullandı.

"SAYGISIZLIK YAPMADIM"

Arda da pozisyonda frikiği atmak istemesinin hayallerinden ötürü olduğunu ve asla Sosa'ya saygısızlık etmek istemediğini Arjantinli futbolcuya iletti.