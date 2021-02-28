Trabzonspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de maçın en iyilerinden biri Jose Sosa oldu. Gustavo'nun yokluğunda takımın en önemli kozu haline gelen Jose Sosa, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu.
Trabzonspor maçının başından sonuna kadar sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve maçın 90. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında savunma yapan Jose Sosa, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın en beğenilen ismi oldu.
Trabzonspor galibiyeti sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Jose Sosa, "Ben Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Kendi en iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor" dedi.
42 Pas
6/9 Orta
6/9 Uzun Pas
1 Kritik Pas
6/10 İkili Mücadele
4 Uzaklaştırma
1 Şut Engelleme
3 Pas Arası
2 Top Çalma
Son Dakika › Spor › Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı - Son Dakika Spor