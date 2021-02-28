Jose Sosa, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla alkış aldı

Trabzonspor'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Fenerbahçe'de maçın en iyilerinden biri Jose Sosa oldu. Gustavo'nun yokluğunda takımın en önemli kozu haline gelen Jose Sosa, Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana eleştirilerin odak noktasında yer alıyordu.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADAN ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Trabzonspor maçının başından sonuna kadar sahada adeta basmadık yer bırakmayan ve maçın 90. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasında savunma yapan Jose Sosa, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından maçın en beğenilen ismi oldu.

"ŞAMPİYON OLMAMIZ GEREKİYOR"

Trabzonspor galibiyeti sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Jose Sosa, "Ben Türkiye'de çok zaman geçirdim. Bu ligde şampiyonluk son ana kadar belli olmuyor. Çok büyük sorumluluğumuz var. Kendi en iyi mücadelemizi vermeliyiz son ana kadar. Şampiyon olmamız gerekiyor" dedi.

JOSE SOSA'NIN İSTATİSTİKLERİ

42 Pas

6/9 Orta

6/9 Uzun Pas

1 Kritik Pas

6/10 İkili Mücadele

4 Uzaklaştırma

1 Şut Engelleme

3 Pas Arası

2 Top Çalma