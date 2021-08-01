Josef de Souza'dan, 'Paranın köpeğisin' diyen takipçisine olay yanıt

Siyah-Beyazlılar'ın futbolcusu Josef de Souza, ailesiyle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı. Josef, "O günü hatırlıyor musunuz?" notuyla takipçilerine güzel anıyı hatırlatmak istedi. Ancak Suudi Arabistan'da ayrılış biçiminden dolayı bazı Arap futbolseverlerin ona karşı tepkili olduğu görüldü.

"PARANIN KÖPEĞİSİN"

Josef, "Souza paranın köpeği ve profesyonel değil" yorumuna üslubunu bozmadan bir cevap verdi. Brezilyalı futbolcu, "Suudi Arabistan'da kazandığımın yarısından daha azını kazanmak için Beşiktaş'a geldiysem nasıl paranın köpeği oluyorum? Garip." dedi. Ve açıklamasının sonuna gülen surat emojisi bıraktı.