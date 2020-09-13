Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Brezilyalı futbolcu Josef de Souza, İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen Brezilyalı futbolcu, 'Bırakmam Seni' tişörtüyle objektiflere poz verdi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Josef, "İstanbul benim ikinci evim. Buraya yeniden döndüğüm için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Josef de Souza, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.