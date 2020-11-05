TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı oyuncu Josef de Souza'nın cezası 1 maça indirildi.

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza'nın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini açıkladı. TFF tarafından açıklanan Tahkim Kurulu kararlarının tamamı şu şekilde:

" Serkan Akal'ın Tahkim Kurulu'nun 30.07.2015 tarihli E.2015/169 - K.2015/177 Ek sayılı kararına karşı yargılamanın iadesi talebi incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15: 15'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Serkan Akal'ın Vekili Av. Ahmet Numan Duman'ın hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; HMK 378/1. maddesi hükmünün kıyasen uygulanması ile yargılamanın iadesi talebi, kararı veren mercide yapılmalıdır. Yargılamanın iadesi talebine konu edilen kararın, Merkez Hakem Kurulu tarafından verilmiş olduğu görüldüğünden; dosyanın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli (A.R. and others v.Turkey App.No.5506/16) kararı çerçevesinde karar verilmek üzere Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

Serkan Akal'ın 2020-2021 Futbol Sezonu Hakem ve Gözlemci Klasman Listesine itirazı incelendi. Kuruluz tarafından 24.09.2020 tarih 45 sayılı toplantısında incelemeye alınan dosyada; oluşturulan ara karar ile Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı'na müzekkere yazılarak; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli (A.R. and others v.Turkey App.No. 5506/16) kararının Türkçe tercümesinin bir suretinin celbinin sağlandığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 28.01.2020 tarihli kararı çerçevesinde dosyanın Merkez Hakem Kurulu'na gönderilmesine, oybirliği ile,

Sakarya Spor Tesis İşletmecilik ve Tic. A.Ş.'nin futbolcu Yaser Hacımustafaoğlu ile aralarındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/30 - K.2020/171 sayılı kararına itirazları incelendi. Yapılan müzakere neticesinde, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Futbolcu Ahmet Sabri Fener'in Sakarya Spor Tesis İşletmecilik ve Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/94 - K.2020/200 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Yeni Malatya Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Ufuk Ceylan ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.07.2020 tarih ve E.2020/71- (Birleşen 2020/82 E. - 2020/122 E.) K.2020/208 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Futbolcu Gökhan Akkan'ın Zonguldak Kömür Spor A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/160- K.2020/223 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

Futbol Menajeri Murat Şenay'ın futbolcu Furkan Parsak ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 12.08.2020 tarih ve E.2020/111 - K.2020/216 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Ankara Spor Kulübü'nün, Kulüp Lisans Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli E.2020/23 - K.2020/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15: 30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Ankara Spor Kulübü'nün Vekili Av. Yaşar Tolga Bozkurt'un ve tanıkların hazır oldukları görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararı ile verilen 3 puan silme cezasının kaldırılmasına oybirliği ile,

Gümüşhane Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli E.2020/63 - K.2020/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Elazığ Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli E.2020/35 - K.2020/03 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Şanlıurfa Spor Kulübü Derneği'nin Kulüp Lisans Kurulu'nun 15.10.2020 tarihli E.2020/41 - K.2020/02 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Kulüp Lisans Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile,

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef de Souza Dias ile ilgili PFDK'nın 29.10.2020 tarihli E.2020-2021/222 - K.2020-2021/282 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 05.11.2020 Perşembe günü saat 15: 00'de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Vekili Av. Koray Akalp'in hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Yapılan müzakere neticesinde;

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin futbolcusu Josef de Souza Dias'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezasının; olayın oluş şekli, Tahkim Kurulu'nun benzer dosyalarda aldığı kararları dikkate alınarak takdiren indirilmek suretiyle, 1 resmi müsabakadan men cezası şeklinde düzeltilmesine, oybirliği ile,

Erteleme talebinin reddine, oybirliği ile,

Gümüşhane Spor Kulübü'nün idarecisi Habib Arslan ve futbolcusu Tekin Adar ile ilgili PFDK'nın 27.10.2020 tarihli E.2020-2021/202 - K.2020-2021/257 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Gümüşhane Spor Kulübü'nün idarecisi Habib Arslan'ın akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca 30 gün hak mahrumiyeti ve 12.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oyçokluğu ile,

Gümüşhane Spor Kulübü'nün futbolcusu Tekin Adar'ın ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca çift sarı kart görmesi nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men ve 3.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." - İSTANBUL