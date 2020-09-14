Beşiktaş'ın yeni transferi Josef de Souza, sağlık kontrolünden geçirildi.
Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerde, detaylı kan tetkikleri yapılan Brezilyalı futbolcu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:09 - Kaynak: AA
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