Josef golünü taraftarla kutladı - Son Dakika
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Josef golünü taraftarla kutladı

09.04.2022 22:23
Josef golünü taraftarla kutladı

Alanyaspor karşısında 25. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren Josef de Souza, gol sevincini hafta içinde tribünlere davet ettiği taraftarlara koşarak kutladı.

Alanyaspor karşısında 25. dakikada attığı golle takımını 2-1 öne geçiren Josef de Souza, gol sevincini hafta içinde tribünlere davet ettiği taraftarlara koşarak kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Batshuayi'nin golüyle öne geçerken, 23. dakikada Efecan'ın vuruşunda topu filelerinden çıkardı. Ancak bu golün santrasının hemen ardından Josef de Souza sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren isim oldu. Hafta içinde taraftarları sosyal medya hesabından maça çağıran ve 'Full stadyum' diyen Brezilyalı oyuncu, gol sevincini de taraftarlara giderek kutladı. Bu sezon Adana Demirspor filelerini 1 kez ve Fenerbahçe ağlarını da 2 kez sarsan Josef, Alanyaspor'a attığı golle ligdeki gol sayısını da 4'e yükseltmiş oldu.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Josef golünü taraftarla kutladı
Josef golünü taraftarla kutladı
Josef golünü taraftarla kutladı
Josef golünü taraftarla kutladı

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Kaynak: İHA

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