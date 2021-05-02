Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz!

Rizesporlu futbolcu Selim Ay, 3-2 biten maçın ardından kameralar karşısında, ""Kendileri için oynamadılar, inanılmaz prim aldılar" açıklamasına sert çıktı
İşte Selim Ay'ın açıklamaları:
"Josef'in geçen hafta yaptıkları açıklamalara çok kızdım, sinirlendim, üzüldüm. Biz namusumuzla evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz.
osef saha içinde saygı duyduğum, tebrik ettiğim bir arkadaşımız. Algıdan etkilenip böyle bir şey söylemiş olabilir. Hata yapınca Beşiktaşlı, çizgiden top çıkarınca Galatasaraylı oluyorsun. Bazı insanlar iktidarını sürdürmek için fütursuzca iftiralar atıyor.
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