Josef Sural davasında karar çıkmadı

Alanyasporlu futbolcuların Kayseri deplasmanı dönüşü kiraladığı VIP minibüsün su kanalına devrilip, Çek futbolcu Josef Sural'ın yaşamını yitirdiği kazayla ilgili açılan davanın 3'üncü duruşması yapıldı. Mart ayına ertelenen duruşma çıkışında konuşan Sural Ailesi'nin avukatı Serra Bozarslan, ailenin mağdur edildiğini söyledi.

Alanyaspor'un 28 Nisan 2019 tarihinde deplasmanda oynadığı ve 1-1 biten İstikbal Mobilya Kayserispor maçının ardından futbolculara 2 gün izin verildi. Futbolcular Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle takımdan ayrı dönüşe geçti. Alanya'dan bir firmadan kiralandığı belirtilen minibüs, 29 Nisan günü saat 02.30 sıralarında Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında kontrolden çıkarak, yol kenarındaki su kanalına girip yan yatarak sürüklendi. Kazada Josef Sural, açılan kapıdan yola fırlarken, diğer futbolcular araç içinde savruldu. Başını çarpan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda kırık bulunan Josef Sural, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sağ kolunda kırık olan Isaac Sackey, parmağında çatlak ve başında darbeye bağlı şişlik bulunan Welinton Souza ile kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Steven Caulker, Djalma Campos, Wanderson Baiano ve Papiss Demba Cisse de aynı hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan dava açıldı. Futbolcular Sackey ve Campos'un şikayetçi olduğu davada Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı. Sürücü Esat Altıntaş, bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ŞOFÖR BERAATİNİ İSTEDİ

Davanın 3'üncü duruşması bugün Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, tutuksuz sanık Esat Altıntaş ve avukatı Sevda Ünlü ile Josef Sural'ın eşi Denisa Suralova'nın avukatı Serra Bozarslan katıldı. Futbolcuların katılmadığı duruşmada, Altıntaş, "Rapordaki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Kaza anında, ani oluşan nedenlerden dolayı araç su arkına düşmüştür. Telefona bakma veya uyuma gibi bir durum söz konusu değildir. Olayda herhangi bir kusurum olduğunu düşünmüyorum. Daha önceki savunmalarımı tekrarlar, öncelikle beraatimi, aksi taktirde lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.

Sural ailesinin avukatı Serra Bozarslan mahkemeye sunulan 2 bilirkişi raporunda da şoför Esat Altıntaş'ın asli kusurlu bulunduğunu hatırlatarak, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

'BİLİRKİŞİ RAPORU EKSİK'

Savunma avukatı Sevda Ünlü ise şöyle dedi: "Daha önce mahkemenizce de dinlenen Steven Roy Caulker ile Djalma Campos isimli yolcuların da beyanlarında görüleceği üzere sanığın hızlı gitmediği, dosya kapsamında anlaşılmaktadır. Daha önceki savunmalarımızda kaza tespit tutanağında aleyhe olan hususları kabul etmediğimizi de bildirmiştik. Buna ilişkin olarak olay yerinde yeterli aydınlatma olmadığı, bariyer bulunmadığı sabittir. Bilirkişi raporunda bu hususlara da yer verilmesi gerekmektedir. Sanığın uyku hali ya da telefonla uğraşmak gibi bir eylemi bulunmamaktadır. Meydana gelen kazada müteveffanın da kemerinin takılı olmaması nedeniyle tali kusurlu olduğu tanık beyanlarından da anlaşılmaktadır. Önceki savunmalarımızı tekrarla birlikte sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını, aksi halde sadece yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasını, yargılama sonunda da beratini talep ederiz."

Ayrıca bilirkişi raporunun eksik olduğunu iddia ederek, raporların tekrar düzenlenmesi talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, sanık Esat Altıntaş hakkındaki adli kontrol serbestlik şartının yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirilmesine vererek, duruşma erteledi.

"SON DERECE ÜZGÜNLER"

Mahkemenin ardından gazetecilere açıklama yapan Sural Ailesi'nin avukatı Serra Bozarslan, hukuki savaşlarının devam edeceğini söyledi. Bozarslan, "Josef Sural son derece üzücü bir trafik kazasında vefat etmiştir. Eşi Denise Suralova Çekya'da yaşıyor, 2 çocukları var. Son derece üzgünler. Ceza davasında aracı kullanan şoförün asli kusurlu olduğu hem adli tıp raporunda hem de bilirkişi raporunda tespit edilmiştir. Sural'ın eşi ve çocukları bu süreçte mağdur edildi. Aile, Alanyaspor ile iletişime geçmek için devamlı uğraşmıştır ancak hiçbir dönüş alamamıştır. Sözleşme gereği alacakları dahi kendisine ödenmemiştir. Son derece mağdurdur. Kendisi Türkleri de çok seviyor. Bu durumdan dolayı da çok üzgün. Çalışmıyor da, 2 çocuğuyla ortada kalmıştır. Biz de elimizden geldiğince hukuk mücadelemize devam edeceğiz" diye konuştu.

"YAKLAŞIK BİR YILDIR OYALANIYORUZ"

Alanyaspor'a, ailenin alacaklarından dolayı hukuki süreç başlattıklarını belirten Serra Bozarslan, "FIFA ile alakalı bir başvurumuz henüz olmadı. İlk başta Alanyaspor ile uzlaşmak istedik. Yaklaşık bir yıldır oyalanıyoruz. Daha alacaklarını alamadılar, ona göre bir yol da çizeceğiz" dedi.

"ANLAŞMA SAĞLAYAMADIK"

Aytemiz Alanyaspor Kulübü, Josef Sural'ın yakınlarının avukatı Serra Bozarslan'ın iddialarına yazılı yanıt verdi. Açıklamada, "Görüşmeler yapmak üzere defalarca aileyi Alanya'ya davet ettik ancak gelmediler. Daha sonra avukatlar görüştü ve bir anlaşma sağlayamadık. Önümüzdeki günlerde futbolcunun hesabına kalan hak edişi ile ilgili ödemeler yapılacaktır" denildi.

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Avukatın açıklamaları

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