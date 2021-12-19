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Josef'ten bir ilk - Son Dakika

Josef'ten bir ilk

19.12.2021 21:05
Josef'ten bir ilk

Fenerbahçe karşısında 2 kez geriye düşmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Josef de Souza attığı gollerle siyah-beyazlıları canlandıran isim olurken, Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de ilk kez 1 maçta 2 gol attı.

Fenerbahçe karşısında 2 kez geriye düşmesine karşın sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan Beşiktaş'ta Josef de Souza attığı gollerle siyah-beyazlıları canlandıran isim olurken, Brezilyalı futbolcu Süper Lig'de ilk kez 1 maçta 2 gol attı.

Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş, karşılaşmada 2 kez geriye düşmesine karşın, Brezilyalı futbolcusu Josef'in attığı 2 golle sahadan 1 puanla ayrılmayı başardı. Eski takımı Fenerbahçe'ye karşı fileleri 2 kez havalandıran ve bu sezonki gol sayısını 3'e çıkaran Josef de Souza, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta rakip kaleye 2 gol birden bırakmış oldu. Futbol kariyerinde yalnızca 1 maçta 2 gol atmayı başaran Josef, 2013-2014 sezonunda Sao Paulo forması giyerken, Botafogo ağlarını 2 kez havalandırmıştı. Geçtiğimiz sezon siyah-beyazlı kulübün şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Brezilyalı oyuncu, Galatasaray ve Başakşehir karşısında attığı gollerle sezonu 2 golle tamamlamıştı. Josef, bu sezon ise Fenerbahçe maçında 3. golüne ulaşmayı başardı.

(Bozhan Memiş/İHA)

Josef'ten bir ilk

Spor Toto Süper Lig, Josef de Souza, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Josef'ten bir ilk - Son Dakika


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