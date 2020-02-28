Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak - Son Dakika Dünya

Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak

6 saat önce

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mülteciler ile ilgili son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.

Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak, System.String[]

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mültecilere dair son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.


Borrell, Ankara'nın 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı kalacağına dair güvence aldığını ifade etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:20 
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