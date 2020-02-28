Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak

Borrell, Ankara 'nın 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı kalacağına dair güvence aldığını ifade etti .

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mültecilere dair son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.

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