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Josep Borrell: Çavuşoğlu ile görüştüm, sığınmacı anlaşmasına uyulacak
6 saat önce
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mülteciler ile ilgili son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile mültecilere dair son gelişmeleri görüştüğünü duyurdu.
Borrell, Ankara'nın 2016 yılında Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasına bağlı kalacağına dair güvence aldığını ifade etti.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:20
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