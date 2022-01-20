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Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız - Son Dakika

Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız

20.01.2022 17:09

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin, Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması durumunda ciddi yaptırımlar uygulama konusunda ABD ve Avrupa Birliğine (AB) destek vereceğini söyledi.

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, ülkesinin, Rusya'ya Ukrayna'ya saldırması durumunda ciddi yaptırımlar uygulama konusunda ABD ve Avrupa Birliğine (AB) destek vereceğini söyledi.

Joly, Ukrayna ve Fransa'dan sonra ziyaret ettiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından basın toplantısı düzenleyen ikili, Rusya'ya gerilimi düşürme çağrısı yaptı.

Joly, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda ülkesinin ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklerine katılacağını söyledi.

"Kısa süre önce başlatılan diplomatik süreç, Rusya'ya anlamlı diyalog ya da ciddi maliyetler olmak üzere iki seçenek sunuyor." diyen Joly, AB'nin yaptırımlar yoluyla caydırıcılığını takdir ettiklerini, Kanada'nın finansal sektör açısından ek tedbirler almaya hazır olduğunu kaydetti.

"Biden'ın açıklamaları bizimle aynı yönde"

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell de bir gazetecinin ABD Başkanı Joe Biden'ın açıklamalarıyla ilgili sorusu üzerine, Biden'ın yeni bir şey söylemediğini, yalnızca müttefiklerin Rusya'ya çok büyük maliyetlere neden olacak şekilde yanıt vereceğini yinelediğini belirtti.

"Ukrayna'ya karşı herhangi bir saldırganlık olursa... Biden'ın uyarısı tamamen bizim üzerinde çalıştığımız ile aynı yönde." diyen Borrell, "Tehdit, tehdittir." ifadesini kullandı.

Kanadalı Bakan Joly de "Ukrayna'nın daha fazla işgal edilmesi anlamındaki gerçek bir tehditten bahsediyoruz. Dolayısıyla bu anlamda, meslektaşımın az önce bahsettiği gibi tehdit, tehdittir." dedi.

Biden, "Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa, bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir ancak sınıra yığdıkları askerlerin kapasitesi kadar büyük bir işe girişirlerse bu, Rusya için felaket olur." değerlendirmesini yapmıştı.

Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız
Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız
Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız

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Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği, Brüksel, Kanada, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanada: Rusya'ya ciddi yaptırımlar uygulama konusunda müttefiklere katılacağız - Son Dakika
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