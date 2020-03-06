Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin - Son Dakika
Son Dakika Dünya Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin - Son Dakika Dünya

Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin

6 saat önce

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu

Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin, System.String[]

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu.


Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de konuşan Katalan siyasetçi Ankara yönetiminin yanlış bilgi yaymayı bırakması gerektiğini belirterek, "Kötü durumlarla karşılaşmak istemiyorsak, önce gerçeği bilmeliyiz. Artık bu oyuna bir son verelim." diye konuştu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi
Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun Koronavirüsle boğuşan Çin'de, kadınlar sosyal medyada yeni bir akım başlattı ABD, BM'nin İdlib Mutabakatı'na destek açıklamasını engelledi

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 01:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]