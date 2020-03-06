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Josep Borrell: Türkiye 'Avrupa kapıları açıldı oyununu bırakmalı', sığınmacılar sınırlara gitmesin
6 saat önce
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'den Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara seslenerek, "Yunanistan-Türkiye sınırının açıldığına dair çıkan haberler uydurma. Sınırlara gitmeyin" uyarısında bulundu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de konuşan Katalan siyasetçi Ankara yönetiminin yanlış bilgi yaymayı bırakması gerektiğini belirterek, "Kötü durumlarla karşılaşmak istemiyorsak, önce gerçeği bilmeliyiz. Artık bu oyuna bir son verelim." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:59
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