Josep Borrell, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını belirtti - Son Dakika
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Josep Borrell, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını belirtti

11.05.2022 14:17
Josep Borrell, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını belirtti

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu ve bu süreçte oldukça iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya ile iyi ilişkileri olduğunu ve bu süreçte oldukça iyi bir iş çıkardığını söyledi.

Borrel, Frankfurter Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada, Ukrayna savaşında ideal arabulucuların Türkiye veya Birleşmiş Milletler (BM) olduğuna işaret ederek, "Bu süreçte Türkiye oldukça iyi bir iş çıkarıyor. İki tarafla da iyi ilişkileri var ama arabuluculuk mevzusunda elbette en iyisi BM'nin devreye girmesidir." dedi.

AB'nin ara bulucu olamayacağını vurgulayan Borrell, "Biz olamayız. Rusya bizi, biz de Rusya'yı arabulucu olarak kabul etmeyiz. Çin de olmaz çünkü onlar da Ruslardan yana bir tavır sergiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'ya daha fazla destek sözü

Borrell, AB'nin Ukrayna'nın savaşı kazanması hedefi için şimdiye kadar yaptığının daha fazlasını yapacağının altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna'ya silah tedarik etmek, Rusya ekonomisini zayıflatmak, Rusya'yı uluslararası alanda izole etmek gibi. Ukrayna'ya ne kadar çok silah sağlarsanız, savaşın o kadar uzun süreceğini ve Ukraynalıların acısının da o denli artacağını söyleyenleri anlamıyorum. Avrupa'da bile bu görüşte olanlar var. Bu insanlara soruyorum; bu savaşın nasıl bittiği önem taşımıyor mu? Ukraynalılar teslim olsun, diz mi çöksün? Ruslar tarafından paramparça mı edilsinler? İstenen bu mudur? Bu insanlar, eğer silah teslim edilmezse savaşın da biteceğini söylüyor ama peki ya sonra?

Bakın, savaşlar müzakere ile biter ancak müzakere masasına güçlü bir konumda oturabilirsiniz ve şimdiki yapılmaya çalışılan da Ukraynalıları bu konuma getirmeye çalışmak. Bu konuyu perşembe günü Weissensee'de- Almanya'nın şu anda başkanlığını yürüttüğü- G-7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da tartışacağız."

"Herkese uyan bir çözüme ihtiyacımız var"

Geçmişte belli konularda sadece ve tamamen Rusya'ya güvenecek kadar saf oldukları değerlendirmesinde bulunan Borrell, "Örneğin Almanya'da herhangi bir LNG terminali dahi yoktu. Geçmişte, şimdilerde düzeltmemiz gereken bir hata işlediğimizi kabul etmeliyiz. İdame süreci, biraz daha uzun sürecek lakin Rus gazından kurtulacağız." görüşünü dile getirdi.

Borrell, AB'deki hiç kimsenin Rusya kaynaklı doğal gaz ve petrol arzını bir gecede durduramayacağına işaret ederek, "Macaristan gibi ülkeler, 'petrol tankerleri için ayrı bir kıyı şeridim ve boru hattım yok' derken mantıklı nesnel sebeplere sahip. Bu nedenle herkese uyan bir çözüme ihtiyacımız var." dedi.

AB'nin Sahel Bölgesi'nde Mali Silahlı Kuvvetlerini eğitme görevinin iptal edilmesiyle ilgili şunları kaydetti:

"Sahel'de terörizm, suç, çoban-çiftçi kavgası, etnik köken ve yapay sınır karmaşalarıyla uğraşıyoruz. Burada temel mesaj şu oldu; bunu Leopard tankları göndererek çözemezsiniz. Bu hem sivil hem de askeri bir mücadele. Oradaki savaşı, barışı kazanmazsanız asla bitiremezsiniz. Bu sürecin güçlü siyasi ve sosyal bileşenleri var."

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Avrupa Birliği, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Josep Borrell, Ukrayna ile Rusya arasında Türkiye'nin oldukça iyi bir iş çıkardığını belirtti - Son Dakika


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