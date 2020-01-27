Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te - Son Dakika
Son Dakika Spor Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te - Son Dakika Spor

Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te

6 saat önce

Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır.

Joseph Attamah Fatih Karagümrük'te, System.String[]

Turuncu lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


"Futbolcumuz Joseph Attamah, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük FK'ya kiralanmıştır. Sezon başında kulübümüzde forma giyen, ardından Çaykur Rizespor'a kiralanan başarılı futbolcumuz, talimatlarca 'iki kulübün resmi müsabakasında oynamış olan oyuncuların başka bir üst ligde oynamasının engellenmesi' nedeniyle Süper Lig'den talipleri olmasına karşın sezonun ikinci yarısında bir alt ligde zirve mücadelesi veren Fatih Karagümrük'te forma giyecektir. Ganalı oyuncumuza yeni kulübünde başarılar dileriz."


Fatih Karagümrük, Joseph Attamah, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:41 
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