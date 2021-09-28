Joseph Attamah ilk golünü attı - Son Dakika

Ganalı oyuncu ikinci yarıda yerine Portekizli Manuel Fernandes 'e bıraktı. Attamah, geride kalan 7 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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