Joseph Attamah, Rizespor'da
35 dakika önce
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den Joseph Attamah'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Çaykur Rizespor Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 12:05 Kaynak: İHA
, Medipol Başakşehir
'den Joseph Attamah
'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Çaykur Rizespor, Süper Lig 2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Karadeniz
ekibi, bu kapsamda Başakşehir'den Attamah'ı kadrosuna kattı. Mavi-yeşilli kulübün resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:
"Çaykur Rizespor'umuz İstanbul
Başakşehir FK'den 25 yaşındaki Gana
milli takımında da oynayan defans oyuncusu Joseph Attamah'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağladı. Son 3 sezondur Başakşehir'de 79 resmi karşılaşmada forma giyen ve son olarak 13 Ağustos'ta Olimpiyakos'a karşı UEFA Şampiyonlar Ligi
maçında 59 dakika sahada kalan Joseph Attamah'a kulübümüze hoş geldin diyerek başarılar diliyoruz."
(İHA)
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