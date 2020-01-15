Joshua ile Pulev arasındaki boks maçı İstanbul'da yapılabilir - Son Dakika
Son Dakika Spor Joshua ile Pulev arasındaki boks maçı İstanbul'da yapılabilir - Son Dakika Spor

Joshua ile Pulev arasındaki boks maçı İstanbul'da yapılabilir

6 saat önce

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Joshua ve Pulev'in ekipleri, mayıs ayında düzenlenmesi planlanan müsabakaya ilişkin detayları görüşmek için ek süre talep etti.

Joshua ile Pulev arasındaki boks maçı İstanbul'da yapılabilir, System.String[]

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Joshua ve Pulev'in ekipleri, mayıs ayında düzenlenmesi planlanan müsabakaya ilişkin detayları görüşmek için ek süre talep etti.


Karşılaşmanın, yüksek ihtimalle İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Londra ekibi Tottenham'ın maçlarını oynadığı statta yapılacağı, diğer aday kentler arasında ise İstanbul ile Suudi Arabistan'dan bir şehrin bulunduğu iddia edildi.


Geçen yılın haziran ayında Andy Ruiz'e kaybettiği WBA, WBO ve IBF unvanlarını, aralık ayında geri alan Joshua'nın, 23 galibiyet, 1 mağlubiyet, Pulev'in de 28 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor.

Tottenham, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:57 
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