Josue Sa: "Başarımızın Sırrı Takımdaşlık Ruhu"

Kasımpaşa'nın Portekizli futbolcusu Josue Sa, ilk yarıdaki başarılarının sırrının sahip oldukları grubun takımdaşlık olarak üst seviyede olmasından kaynaklandığını belirtti.

Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Kasımpaşa'da Portekizli futbolcusu Josue Sa, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu. Sezon başında takıma geldikten sonra çok pozitif bir hava ile karşılaştığı belirten Sa, "Takımdaki hava oldukça olumluydu. Teknik direktör değişikliği benim için de sürpriz oldu. Değişiklikten sonrada yaptığımız işe devam ettik. Yeni gelen teknik direktör bizim sahip olduğumuz olumsuz havayı dağıttı. Eski teknik direktörümüzle yolları ayırdığımızda 3 maç üst üste kaybetmiştik. Yeni gelen teknik direktörümüz bize yaşadığı başarıların tecrübesini getirdi. Bize çok net bir hedef belirledi. Belirlediğini hedefi de gerçekleştirebileceğimize dair tecrübelerini paylaştı ve bizi inandırdı. Bunun sayesinde iyi iş yaptık. Daha önce çalıştığımız teknik direktörle de mutluyuz, onu da çok seviyoruz. Takımdakiler Mustafa Denizli'nin ne kadar kariyerli olduğunu anlattılar. Kendi araştırmalarımı da yaptım. Geldiğinde ne kadar büyük bir isim olduğunu biliyordum" diye konuştu.



"İkinci yarıda öncelikli hedefimiz, ilk yarıdan daha iyi iş çıkarmak"



İkinci yarıdaki hedefler konusunda da konuşan 26 yaşındaki futbolcu, "İkinci yarıda öncelikli hedefimiz, ilk yarıda gerçekleştirdiğimizden daha iyi bir iş çıkarmak. Bunun kolay olmadığını biliyoruz. Çünkü ilk yarıyı oldukça iyi geçirdik. İkinci yarıda bunun üzerine çıkmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.



"Başarımızın sırlarından birisi de.."



Antalya'ya ilk kez geldiğini ve sevdiğini belirten Sa, "Daha önce arkadaşlarımla konuştuğum da buranın fotoğraflarına da baktık. Özellikle yaz döneminde tatil için harika bir yer olduğunu söylediler. Şu anda da her şey çok güzel. Takım içindeki ilişkileri de olumlu etkileyen bir kamp dönemi geçiriyoruz. Çünkü birbirimizle daha fazla vakit geçirdiğimiz için birbirimizi daha fazla tanıma şansımız oluyor. Sahip olduğumuz grup takımdaşlık olarak üst seviyede. İlk yarıdaki başarımızın sırrı da takımdaşlık ruhu. Burada herkes kendisini aile gibi hissediyor. Bir ailenin parçası gibi hissediyor. Bu da ilk yarıdaki başarımızın sırlarından birisi" dedi.



"Kasımpaşa'da olmaktan dolayı memnunum"



Takımda kiralık olarak bulunduğunun hatırlatılıp, gelecek sezon için planın ne olduğunun sorulması üzerine Portekizli futbolcu, "Bunu konuşmak için henüz erken. Çünkü kiralık ya da bonservisimle olduğumla alakalı bir düşüncem yok. Öncellikle hedefim her maçta elimizden gelenin en iyisini yapıp, maçları kazanmak, hedefimizi gerçekleştirmek. Daha sonra kişisel konularla alakalı kulüple ben bir karar alacağız ve bu karar doğrultusunda da bir şeyler şekillenecektir. Kasımpaşa'da olmayı çok seviyorum. Buranın parçası olmayı seviyorum. Burada bana davranılan davranış şeklini çok seviyorum. Bunların hepsinden memnunum" diye cevap verdi.



"Gelmeden önce Lopes, Mensah ve Castro ile görüştüm"



Transfer olmadan önce Türkiye'de oynayan Portekizli futbolcularla görüştüğünü ifade eden Josue Sa, "Beni buraya getiren sebeplerden birisi de bu. Buradaki Portekizli futbolcuların elde ettiği başarılar, benim buraya gelme kararımı etkiledi. Türkiye hakkındaki fikirleri, Kasımpaşa hakkındaki görüşleri çok olumluydu. Buraya geldiğimde de buna şahit oldum. Gerçekten daha iyisini bekleyemezdim. Bana söylenen her şeyin fazlasıyla karşılaştım. Miguel Lopes ile konuştum. Bernard Mensah ile de konuştu. O bu kulüpte de oynamıştı. Castro ile de konuşmam oldu. O da Kasımpaşa'nın ne kadar iyi bir kulüp olduğunu söyledi" dedi.



Portekizli futbolcu Josue Sa, takımdaki 'En'leri de seçti. Sa'nın cevapları şöyle:



Takımdaki en komik: Syam Ben Youssef



Takımdaki en ciddi: Ramazan Köse



Takımdaki en çalışkan: Trezeguet



Takımda en iyi giyinen: Ben



Takımda en kötü giyinen: Syam Ben Youssef, Mbaye Diagne



Takımdaki en cimri: Trezeguet - ANTALYA

