Jotun boya Van'da tanıtıldı
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Van'da Botan İnşaat A.Ş. tarafından boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyanın tanıtım toplantısı düzenlendi.
Van Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
'da Botan İnşaat A.Ş. tarafından boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyanın tanıtım toplantısı düzenlendi.
Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıda konuşan Botan İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat
Demir, amaçlarının Van halkına hizmetin en iyisini sunmak olduğunu ifade ederek, "Boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyayı ilimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada değerli ustalarımızla bir araya geldik. Amacımız kaliteyi tüm halkımıza tanıtmak ve kullandırmaktır. Ben bu anlamda toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi. Jotun Boya
Bölge Müdürü Özgür Durmaz
ise, toplantının düzenlenmesinden dolayı Botan İnşaat A.Ş. yetkililerine teşekkür etti. - VAN
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