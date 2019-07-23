Son Dakika Haberleri: Jotun boya Van'da tanıtıldı
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Jotun boya Van'da tanıtıldı

1 saat önce

Van'da Botan İnşaat A.Ş. tarafından boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyanın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Jotun boya Van'da tanıtıldı, System.String[]
Van'da Botan İnşaat A.Ş. tarafından boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyanın tanıtım toplantısı düzenlendi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen toplantıda konuşan Botan İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Demir, amaçlarının Van halkına hizmetin en iyisini sunmak olduğunu ifade ederek, "Boya sektöründe bir dünya markası olan Jotun boyayı ilimize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada değerli ustalarımızla bir araya geldik. Amacımız kaliteyi tüm halkımıza tanıtmak ve kullandırmaktır. Ben bu anlamda toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyor, katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Jotun Boya Bölge Müdürü Özgür Durmaz ise, toplantının düzenlenmesinden dolayı Botan İnşaat A.Ş. yetkililerine teşekkür etti. - VAN
Jotun Boya, Van, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:14 Kaynak: İHA
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