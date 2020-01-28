Joventut Badalona: 91-76

STAT: Nilüfer TOFAŞ

HAKEMLER: Spiros Gkontas ( Yunanistan ), Sergio Silva ( Portekiz ), Sebastien Clivaz ( İsviçre

JOVENTUT BADALONA: Luke Harangody 15, Arturs Zagars, Alen Omic 9, Klemen Prepelic 3, Xabi Lopez-Arostegui 9, Nenad Dimitrijevic 15, Perrin Buford 8, Joel Parra 2, Conor Morgan 12, Albert Ventura 3

1'İNCİ PERİYOT: 17-15

DEVRE: 46-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-50

7Days EuroCup TOP16 turu H Grubu 4'üncü hafta maçında TOFAŞ sahasında ağırladığı İspanyol temsilcisi Joventut Badalona'yı 91-76 yenerek gruptaki üçüncü galibiyetini aldı.

Mücadeleye sert bir savunma ile başlayan TOFAŞ, hücumda pota altını da etkili kullanınca 7'nci dakika içerisinde 14-7'lik skor avantajı yakaladı. İlk periyotta dış çizgiden yüksek yüzdeli atarak oyunda kalan İspanyol temsilcisi ise, Nenad Dimitrijevic ile sayılar bulurken, TOFAŞ bu bölümü 17-15 önde tamamladı.

İkinci periyot karşılıklı sayılar ile başlasa da, rakibine savunmada kolay atış şansı tanımayan ev sahibi ekip oyun hakimiyetini elinde tuttu. İspanyol temsilcisini top kayıplarına zorlayarak hızlı hücumlardan sayılar bulan TOFAŞ, 10-0'lık seri yakaladı ve 14'üncü dakika içerisinde skoru 36-20'ye getirdi. Rion Brown'ın da enerjisiyle hücumda iyice ritmini bulan TOFAŞ, soyunma odasına 46-28 üstün girdi.

3'üncü periyotta hücum temposunu koruyan ve taraftarının da desteğiyle rahat bir oyun ortaya koyan TOFAŞ, Devin Williams'ın etkili oyunu ile birlikte aradaki farkın azalmasına izin vermedi. Final periyoduna 68-50'lik skor avantajıyla giren Bursa temsilcisi, maçın geride kalan bölümlerinde de oyun hakimiyetini sürdürdü ve parkeden 91-76'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından galibiyet sayısını 3'e çıkaran TOFAŞ, üst tur için önemli avantaj sağladı. Joventut Badalona ise ikinci kez mağlup oldu.

- Bursa