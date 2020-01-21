Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti - Son Dakika
Son Dakika Spor Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti - Son Dakika Spor

Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti

6 saat önce

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda yarın yapılacak Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi.

Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu olumsuz hava koşulları nedeniyle değişti, System.String[]

Basketbolda ULEB Avrupa Kupası Top 16 turunun 3. haftasında H Grubu'nda yarın yapılacak Joventut Badalona-TOFAŞ maçının salonu, olumsuz hava koşulları nedeniyle değiştirildi.

TOFAŞ'tan yapılan açıklamada, Palau Olimpic de Badalona'da oynanması gereken maçın, olumsuz hava koşulları nedeniyle İspanya'nın Barselona kentindeki Palau Blaugrana'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yağmur ve saatte 50 kilometre hıza kadar ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle Palau Olimpic de Badalona Salonu'nun çatısının zarar gördüğü, maç saatine kadar tamirinin mümkün olmadığı belirtildi.

Joventut Badalona ile TOFAŞ arasındaki mücadele, yarın saat 22.45'te başlayacak.

Barselona, İspanya, Avrupa, Palau, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 08:52 Kaynak: AA
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