JOVIC: 'GERÇEK MADRID'DEN DAHA FAZLA BAŞLIYOR YARDIMI İÇİN Elimden gelenin en iyisini yapacağım'
1 saat önce
Real Madrid'in yeni imzası Luka Joviç, önümüzdeki birkaç sezon için Los Blancos forması giyme heyecanını paylaştı. Sırp grevci, sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisini "dünyanın en mutlu çocuğu" olarak tanımladığı için Madrid'in kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağı sözü verdi.
Real Madrid
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06
'in yeni imzası Luka Joviç, önümüzdeki birkaç sezon için Los Blancos forması giyme heyecanını paylaştı. Sırp grevci, sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisini "dünyanın en mutlu çocuğu" olarak tanımladığı için Madrid'in kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağı sözü verdi.
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