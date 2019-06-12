Son Dakika Haberleri: JOVIC: 'GERÇEK MADRID'DEN DAHA FAZLA BAŞLIYOR YARDIMI İÇİN Elimden gelenin en iyisini yapacağım'
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JOVIC: 'GERÇEK MADRID'DEN DAHA FAZLA BAŞLIYOR YARDIMI İÇİN Elimden gelenin en iyisini yapacağım'

1 saat önce

Real Madrid'in yeni imzası Luka Joviç, önümüzdeki birkaç sezon için Los Blancos forması giyme heyecanını paylaştı. Sırp grevci, sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisini "dünyanın en mutlu çocuğu" olarak tanımladığı için Madrid'in kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağı sözü verdi.

Real Madrid'in yeni imzası Luka Joviç, önümüzdeki birkaç sezon için Los Blancos forması giyme heyecanını paylaştı. Sırp grevci, sözleşmeyi imzaladıktan sonra kendisini "dünyanın en mutlu çocuğu" olarak tanımladığı için Madrid'in kulübün hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için çok çalışacağı sözü verdi.
JOVIC: 'GERÇEK MADRID'DEN DAHA FAZLA BAŞLIYOR YARDIMI İÇİN Elimden gelenin en iyisini yapacağım'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 07:06 
Madrid, Real Madrid, Spor
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