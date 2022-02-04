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Joygame oyun dünyasına geri döndü - Son Dakika

Joygame oyun dünyasına geri döndü

04.02.2022 09:47
Joygame oyun dünyasına geri döndü

2013 yılında Türkiye'deki ilk oyun şirketi satışını gerçekleştiren Joygame, geçtiğimiz günlerde aldığı yeni yatırım ile 9 yıldır Netmarble Turkey olarak sürdürdüğü faaliyetlerine Joygame ünvanıyla devam etme kararı aldığını duyurdu.

2013 yılında Türkiye'deki ilk oyun şirketi satışını gerçekleştiren Joygame, geçtiğimiz günlerde aldığı yeni yatırım ile 9 yıldır Netmarble Turkey olarak sürdürdüğü faaliyetlerine Joygame ünvanıyla devam etme kararı aldığını duyurdu.

Aldıkları global yatırımlarla Türkiye'de oyun yayıncılığına farklı bir dinamizm getirmeyi hedeflediklerini belirten Joygame Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, "Bugün gerçekleştirdiğimiz lansmanla Türk oyun sektöründeki faaliyetlerimizi Joygame adıyla sürdürmeye başladık. Bu aldığımız yatırımla elde ettiğimiz finansal gücümüzü global tecrübelerimizle birleştirerek oyun yayıncılığının kurallarını yeniden yazacağız" dedi.

TÜRKİYE'DE SÜTDYO ORTAKLIKLARININ SAYISINI ARTIRACAK

Hyper ve hybrid-casual oyunlar üretip NFT tabanlı oyunlar geliştiren stüdyoları desteklediklerini kaydeden Barış Özistek, hyper ve hybrid-casual oyunları Amerika'dan Çin'e uzanan geniş bir coğrafyada yayınlayarak Türk oyun stüdyolarıyla birlikte büyümeye odaklandıklarını belirterek "Mevcut faaliyetlerimize Joygame adıyla devam ederken, Türkiye'de ortaklık kurduğumuz stüdyolarla birlikte geliştirdiğimiz oyunlarla uluslararası pazarlarda yer alacağız. Bugüne kadar 6 stüdyo ile ortaklık kurduk. 2022'de yatırımlarımızı hızlandırarak bu rakamı 3'e katlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

CEO VE NFT EKOSİSTEMİNE YATIRIM

Tüm bu gelişmelere bir yenisi ekleyen Özistek, Joygame'in yeni CEO'sunun Özberk Ölçer olduğunu duyurdu. Barış Özistek, "Performans pazarlaması ve data oyun sektörününde başarı için en önemli yetkinlikler haline geldi. Bu alanda uzun yıllardır başarıyla çalışan Özberk Ölçer'in deneyimli Joygame ekibine uluslararası oyun pazarında hızla büyüme hedeflerine koşarken değer katacağına ve başarıyla liderlik edeceğine inanıyorum" dedi.

Ölçer bir önceki görevinde Publicis Group'un performans ekibinin genel müdürüydü.

Ayrıca  blok zinciri teknolojisi kullanılarak yaratılan, oyun içi içerikleri temsil eden dijital varlıklar olan NFT'ler ile oyun dünyasında çok önemli bir değişim yaşandığını belirten Özistek, "NFT'ler oyun dünyasında mükemmel bir kullanım alanı buldu. Oyun tasarımları, oyun ekonomileri ve iş modelleri şekil değiştiriyor. Geçmiş deneyimlerimize dayanarak bu değişimin oyun dünyasında mobil oyunlarda olduğu gibi büyük bir sıçrama yaratacağını öngörüyoruz. NFT oyunlar ile oyuncu sayısı, oyunlarda geçen süre ve toplam oyun sektörü büyüklüğünde sıradışı artışlar olacağını söylemek mümkün. Joygame olarak bu yıl içinde ilk NFT oyunumuzun lansmanını yaparak ekosistemdeki yerimizi almayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.


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Yatırım, Türkiye, JoyGame, oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Joygame oyun dünyasına geri döndü - Son Dakika


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