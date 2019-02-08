Son Dakika Haberleri: Jp Analisti: Bitcoin Yeniden Yükselişe Geçecek

Jp Analisti: Bitcoin Yeniden Yükselişe Geçecek

56 dakika önce

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın analisti Nikolaos Panigirtzoglou, bitcoin (BTC) ilgisinin yeniden yükselişe geçeceğini ileri sürdü.

Jp Analisti: Bitcoin Yeniden Yükselişe Geçecek, System.String[]
ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JP Morgan'ın analisti Nikolaos Panigirtzoglou, bitcoin (BTC) ilgisinin yeniden yükselişe geçeceğini ileri sürdü.

CNBC'deki Futures Now programına katılan Panigirtzoglou, kripto piyasası hakkında olumlu tahminlerde bulundu.

JP Morgan analisti, Wall Street'te bitcoin'e duyulan ilginin yeniden yükseleceğini ve piyasaya kurumsal yatırımcıların da dahil olacağını söyledi.

Şirketlerin kripto para birimi ile ilgilerini yenilemeleri gerektiğini belirten Panigirtzoglou şunları söyledi:

"Kripto para piyasasında şu sıralar görmekte olduğumuz istikrar, daha fazla kurumsal yatırımcının yakın gelecekte bu alanda var olmasına zemin hazırlıyor. Kripto para piyasası yeni bir piyasa, bu piyasa bir balon evresi yaşamıştı ancak şimdi söndü."

Analist, ayrıca kripto paraların istikrarlı bir şekilde devam etmesinin, yeni firmaları da bu alana çekeceğini belirterek, buna rağmen bitcoinin geri dönüş yapması için birkaç yıl alabileceğini ekledi.

2017 yılında 19 bin 783.21 dolara kadar yükselen bitcoin, bu hafta bütün zamanların en büyük kaybını yaşayarak yüzde 83 düşüşle 3 bin 500 doların altına geriledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:18 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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