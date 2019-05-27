Son Dakika Haberleri: JP Morgan ABD 2. çeyrek büyüme öngörüsünü yüzde 1.0'e düşürdü

JP Morgan ABD 2. çeyrek büyüme öngörüsünü yüzde 1.0'e düşürdü

49 dakika önce

ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri verisi sonrasında ABD ekonomisi için 2019 ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 2.25'den yüzde 1.0'e düşürdü.

JP Morgan ABD 2. çeyrek büyüme öngörüsünü yüzde 1.0'e düşürdü, System.String[]
ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan, Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri verisi sonrasında ABD ekonomisi için 2019 ikinci çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 2.25'den yüzde 1.0'e düşürdü.
JP Morgan ekonomistlerinin araştırma notunda, Nisan ayı dayanıklı mal siparişleri verisinin, özellikle sermaye malları ve sevkıyatlar bağlamında kötü geldiğine ve bunun da ikinci çeyrekte ekonomik aktivitenin ciddi ölçüde zayıfladığını gösterdiğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:
"Daha  önce Fed'in faiz konusunda bir sonraki hareketinin bir artırım olmasını  bekliyorduk. Ancak şimdi bir sonraki adıma ilişkin olasılığın bir  artırım ile indirim arasında eşit olarak dağımdığını görüyoruz."
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 08:28 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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