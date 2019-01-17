Son Dakika Haberleri: Jp Morgan: ABD Hükümetinin Kapalı Kalması Büyümeyi Sıfıra İndirir

Jp Morgan: ABD Hükümetinin Kapalı Kalması Büyümeyi Sıfıra İndirir

26 dakika önce

ABD merkezli JP Morgan'ın İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, ABD federal hükümetindeki kapanmanın sürmesinin, ülkedeki ekonomik büyümeyi "sıfıra düşüreceği" uyarısı yaptı.

Jp Morgan: ABD Hükümetinin Kapalı Kalması Büyümeyi Sıfıra İndirir, System.String[]
ABD merkezli JP Morgan'ın İcra Kurulu Başkanı Jamie Dimon, ABD federal hükümetindeki kapanmanın sürmesinin, ülkedeki ekonomik büyümeyi "sıfıra düşüreceği" uyarısı yaptı.

CNBC'nin haberine göre Dimon, geçen yılın son çeyreğindeki ekonomik sonuçları paylaşmak üzere düzenlediği basın toplantısında konuşan Dimon, ABD hükümetinin bir bölümünün bu yılın ilk çeyreğinde de kapalı kalması durumunda, dünyadaki en büyük ekonomisinin büyüyemeyeceğini söyledi ve ekledi:

"Amerikan federal hükümetin 31 Mart'a kadar kısmet kapalı kalmasının devam etmesi halinde ülkedeki büyüme sıfıra inecek. Bununla baş etmek zorundayız. Bu konu her şeyden önce siyasi bir konu."

ABD'de federal hükümet, Meksika sınırına örülen duvarın finansmanı nedeniyle yaşanan bütçe krizi sonucunda geçen 22 Aralık'ta kapandı.

Kongre ve Beyaz Saray yeni bir bütçe üzerinde anlaşamadığı için ödeneksiz kalan federal kamu kuruluşları, faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:09 Kaynak: DHA

CEO, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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