Son Dakika Haberleri: Jp Morgan: Çin Ekonomisini Canlandırma Önlemleri Yetersiz

Jp Morgan: Çin Ekonomisini Canlandırma Önlemleri Yetersiz

2 saat önce

– ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JP Morgan Varlık Yönetimi küresel piyasa stratejisti Hannah Anderson, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesini canlandırmak için yeterince önlem almadığı uyarısı yaptı.

Jp Morgan: Çin Ekonomisini Canlandırma Önlemleri Yetersiz, System.String[]
ABD merkezli uluslararası bankacılık şirketi JP Morgan Varlık Yönetimi küresel piyasa stratejisti Hannah Anderson, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesini canlandırmak için yeterince önlem almadığı uyarısı yaptı.

CNBC'ye konuşan Anderson, Çin'in yavaşlayan ekonomik büyümesi için alınan önlemlerin, Çin'in karşı karşıya olduğu riskler için yeterli olmadığını belirtti ve "Çin piyasalarının, yönetimin şu ana kadar aldığı önlemler kapsamında daha hızlı bir gevşemeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum" dedi.

Anderson'ın açıklamaları, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) Cuma günü, bankaların tutmakla yükümlü olduğu rezervleri bu ay yüzde 1.0 puan azaltacağını duyurmasından sonra gelirken, PBoC Aralık ayı başında orta vadeli kredi kolaylığı uygulamasını duyurmuş ve ticari bankaların küçük şirketlere daha fazla kredi vermesini teşvik etmeyi amaçlamıştı. Çin yönetimi de altyapı harcamaları ve vergi kesintileri gibi diğer politika uygulamalarını arttıracağını duyurmuştu.

Söz konusu açıklamalar, çeşitli etkenlerin Çin ekonomisindeki yavaşlamaya işaret etmesiyle yapılırken, ülke genelinde ayrıca ek gümrük vergileri sebebiyle artan ABD-Çin gerilimi baskısı da etkili oldu.

Anderson, harcama ve yatırım amaçlı fonların miktarına dikkat çekerek PBoC uygulamalarının "Çin piyasasında likiditeye pek bir katkısı olmadığını" belirtti ve "Ekonominin daha fazla rahatlamasını beklemeliyiz" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:17 Kaynak: DHA

Ekonomi
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