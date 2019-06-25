JP Morgan Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak
5 dakika önce
– ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, kripto para birimi kurumsal müşterilerin katılımıyla JPM Coin'in denemelerine başlanacağını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:57 Kaynak: DHA
– ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, kripto para birimi kurumsal müşterilerin katılımıyla JPM Coin'in denemelerine başlanacağını duyurdu.
Bloomberg Japan'de yer alan habere göre, JP Morgan dijital hazine hizmetleri ve blockchain departmanı başkanı Umar Farooq, şirketler arasındaki ödemeler gibi işlemleri hızlandırmak amacıyla müşterilerin yeni teknolojiyi deneyeceklerini söyledi. Bloomberg'e göre, söz konusu denemeler resmi izinlerin verilmesi şartıyla başlayacak.
JP Morgan, Şubat ayında kendi kripto para birimi JPM Coin'i duyurmuş ve fiyatının dolara bağlı bir stablecoin olarak işlem göreceğini açıklamıştı. JPM Coin'in, Ethereum'un farklı bir versiyonu olan Quorum blockchaini üzerinde çalıştığı belirtilmişti.
JPM Coin'e yönelik gelişmelerle ilgili Fraooq, "Teknoloji oldukça iyi fakat lisans ve onay aşamaları zaman alıyor" dedi.
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