Son Dakika Haberleri: JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor

1 saat önce

– ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan'ın altyapı yatırım şirketi Infrastructure Invenstments Fund (IIF) El Paso Electric Company (EPE) ile hisse başına 68.25 dolar üzerinden anlaşarak, firmayı, güncel borçlarıyla birlikte 4.

JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor, System.String[]
ABD merkezli uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi JP Morgan'ın altyapı yatırım şirketi Infrastructure Invenstments Fund (IIF) El Paso Electric Company (EPE) ile hisse başına 68.25 dolar üzerinden anlaşarak, firmayı, güncel borçlarıyla birlikte 4.3 milyar dolara satın alacağını duyurdu.
JP Morgan'ın teklifi EPE hissedarlarının onayına sunulduktan sonra, gereken izinlerin alınmasıyla 2020 yılının ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
El Paso Electric CEO'su Mary Kipp, büyüyen enerji hitayacı karşısında IIF'in, hem bölge hem de EPE ideal bir ortak olacağını düşündüklerini söyleydi ve ekledi, "Bu işbirliği hem müşterilerimize, hem hissedarlarımıza, hem de çalışanlarımıza fayda sağlayacak. Bu firmamızı yerel ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için bir hamle."
Anlaşma kapsamında, tüm EPE çalışanları işlerine devam edecek ve firmanın merkezi Teksas'ta kalacak. IFF ve EPE ayrıca 20 yıl boyunca Toplumsal Ekonomik Sürdürebilirlik Fonu oluşturarak 20 yılda 100 milyon dolarlık yatırım yapma konusunda da anlaştılar
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:51 Kaynak: DHA
Amerika Birleşik Devletleri, El Paso, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran'dan ABD'nin şartsız müzakere teklifine cevap: Kelime oyununu bırakın Kraliyet gelini Meghan Markle için "Ahlaksız" diyen Trump, iddiaları yalanladı Altın fiyatları yükselişe geçti! İşte son durum Trump'ın İngiltere temasları başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.6.2019 17:05:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: JP Morgan El Paso Electric şirketini 4.3 milyar dolara alıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]