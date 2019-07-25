Son Dakika Haberleri: JP Morgan hisse senetlerinde 3. çeyrekte "satış" uyarısı yaptı
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JP Morgan hisse senetlerinde 3. çeyrekte "satış" uyarısı yaptı

1 saat önce

JP Morgan Asset Manegement stratejisti Jasslyn Yeo, ABD hisse senetlerinde yıl başından bu yana yaşanan yukarı hareketin içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte sona erebileceği uyarısı yaptı.

JP Morgan hisse senetlerinde 3. çeyrekte
JP Morgan Asset Manegement stratejisti Jasslyn Yeo, ABD hisse senetlerinde yıl başından bu yana yaşanan yukarı hareketin içinde bulunduğumuz üçüncü çeyrekte sona erebileceği uyarısı yaptı.
CNBC'ye konuşan Yeo, gelecek yıl için kar tahminlerinde aşağı yönlü revizyoların yönlendirdiği ciddi bir satışın yaşanması potansiyeline dikkat çekti.
Yeo, piyasalarda şirket karlarının 2020'de yüzde 14 artmasının beklendiğine de işaret ederek, bu oranın, özellikle küresel ekonomideki "zayıf görünüm" ortamı için "oldukça yüksek" olduğunun altını çizdi.
Artışların bu yıl içinde, Dow Jones Sanayi Endeksi'nde yüzde 17'yi ve S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endekslerinde ise yüzde 20'yi bulduğuna dikkat çeken Yeo, olası satışları hisse senedi fiyatları için "ciddi aşağı yönlü risk" olarak gördüğünü vurguladı.


Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:30 Kaynak: DHA
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