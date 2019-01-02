Son Dakika Haberleri: Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Fiyatlar Düşük Kalır

Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Fiyatlar Düşük Kalır

58 dakika önce

JP Morgan'ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling,OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini ve fiyatların uzun süre düşük kalacağını savundu.

Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Fiyatlar Düşük Kalır, System.String[]
JP Morgan'ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling,

OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini ve fiyatların uzun süre düşük kalacağını savundu.

Darling, "Eğer üretim kısıntısı taahhütü yılın tamamına uzatılmaz  ise Brent fiyatları bizim 2019 için 55 dolar/varil civarı olan "düşük  fiyat senaryomuz" etraında dolaşabilir" diye konuştu.

OPEC ve müttefikleri 2019 yılının ilk 6 ayında günlük ham petrol  üretimini 1.2 milyon varil kısmaya karar vermişlerdi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:18 Kaynak: DHA

Asya, Opec, Ekonomi
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