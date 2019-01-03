Son Dakika Haberleri: Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Petrol Fiyatları Uzun Süre Düşük Kalır

Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Petrol Fiyatları Uzun Süre Düşük Kalır

1 saat önce

JP Morgan’ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling, OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini ve fiyatların uzun süre düşük kalacağını savundu. Darling, “Eğer üretim kısıntısı taahhütü yılın tamamına uzatılmaz ise Brent fiyatları bizim 2019 için 55 dolar/varil civarı olan “düşük […]The post JP Morgan: OPEC üretim kısıntısını sürdürmezse petrol fiyatları uzun süre düşük kalır appeared first on Enerji Enstitüsü.

Jp Morgan: Opec Üretim Kısıntısını Sürdürmezse Petrol Fiyatları Uzun Süre Düşük Kalır, System.String[]
JP Morgan'ın Asya Pasifik petrol ve gaz bölümü başkanı Scott Darling, OPEC üyesi ülkelerin petrol üretimini kısma taahhütlerini tüm yıl boyunca yerine getirmemeleri halinde Brent fiyatının destek bulmakta zorlanabileceğini ve fiyatların uzun süre düşük kalacağını savundu.

Darling, "Eğer üretim kısıntısı taahhütü yılın tamamına uzatılmaz ise Brent fiyatları bizim 2019 için 55 dolar/varil civarı olan "düşük fiyat senaryomuz" etrafında dolaşabilir" diye konuştu.

OPEC ve müttefikleri 2019 yılının ilk 6 ayında günlük ham petrol üretimini 1,2 milyon varil kısmaya karar vermişlerdi.

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:15 

Asya, Opec, Sektörel
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