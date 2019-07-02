Son Dakika Haberleri: JP Morgan: Seçimsiz dönem yatırım getirir
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JP Morgan: Seçimsiz dönem yatırım getirir

1 saat önce

JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Bischoff, "Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak.

JP Morgan: Seçimsiz dönem yatırım getirir, System.String[]
JP Morgan Securities Yönetim Kurulu Başkanı Bischoff, " Türkiye'nin önünde 4 senelik seçimsiz bir dönem olacak. Bu dönemde uluslararası yatırımlar ve yabancı sermaye ülkeye rağbet gösterecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:03 
Türkiye, Ekonomi
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