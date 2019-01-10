JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor
1 saat önce
JP Morgan, gelişmekte olan 24 ülkeden 19'unun faiz oranlarını artırmasını beklerken, Türkiye'nin faizlerde yıl sonuna kadar 650 baz puan indirime gideceğini öngördü.
JP Morgan, gelişmekte olan 24 ülkeden 19'unun faiz oranlarını artırmasını beklerken, Türkiye'nin faizlerde yıl sonuna kadar 650 baz puan indirime gideceğini öngördü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:10
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