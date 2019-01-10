JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor

JP Morgan, gelişmekte olan 24 ülkeden 19'unun faiz oranlarını artırmasını beklerken, Türkiye'nin faizlerde yıl sonuna kadar 650 baz puan indirime gideceğini öngördü.

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