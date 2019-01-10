Son Dakika Haberleri: JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor

JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor

1 saat önce

JP Morgan, gelişmekte olan 24 ülkeden 19'unun faiz oranlarını artırmasını beklerken, Türkiye'nin faizlerde yıl sonuna kadar 650 baz puan indirime gideceğini öngördü.

JP Morgan, TCMB'den 650 baz puan indirim bekliyor, System.String[]
JP Morgan, gelişmekte olan 24 ülkeden 19'unun faiz oranlarını artırmasını beklerken, Türkiye'nin faizlerde yıl sonuna kadar 650 baz puan indirime gideceğini öngördü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:10 

Türkiye, Ekonomi
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