Son Dakika Haberleri: JP Morgan, TCMB'den yumuşama beklemiyor

JP Morgan, TCMB'den yumuşama beklemiyor

30 dakika önce

"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.

JP Morgan, TCMB'den yumuşama beklemiyor, System.String[]
"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:15 

TCMB, Merkez Bankası, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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