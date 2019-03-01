JP Morgan, TCMB'den yumuşama beklemiyor

"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.

"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi :

Kira Gelir Beyanı Bugün Başladı

Ziraat Bankası, Konut ve İhtiyaç Kredilerinde Faiz Oranlarını İndirdi

AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek

Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor