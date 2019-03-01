JP Morgan, TCMB'den yumuşama beklemiyor
30 dakika önce
"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.
"TCMB enflasyondaki aşağı hareketin en azından kısmen vergi indirimleri gibi tek seferlik faktörlerden kaynaklandığını bilincinde" diyen JP Morgan, Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ya da dilinde yumuşama beklemiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:15
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