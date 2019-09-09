Son Dakika Haberleri: Jp morgan trump tweetleri için endeks oluşturdu: volfefe endeksi
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Jp morgan trump tweetleri için endeks oluşturdu: volfefe endeksi

51 dakika önce

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetlerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek çin bir endeks oluşturdu.

Jp morgan trump tweetleri için endeks oluşturdu: volfefe endeksi, System.String[]

ABD merkezli, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren JPMorgan Chase & Co. ABD Başkanı Donald Trump'ın attığı tweetlerin piyasadaki oynaklığa etkisini ölçmek çin bir endeks oluşturdu.

Trump'ın attığı tweetlerin Hazine kağıtları üzerinde ciddi etkisi olması nedeniyle oluşturulan endekse "Volfefe Endeksi" adı verildi. JP Morgan analistleri, endeksin adını, Trump'ın 2017 yılında attığı bir tweette kullandığı ve anlamı çözülemeyen "covfefe" sözcüğüne atfen bu adı verdiler.

JP Morgan analistlerinin yaptığı çalışmaya göre, 2016 yılında seçildiğinden bu yana günde ortalama 10 dolayında tweet atan Trump'ın 2017 yılında göreve başladığından bu yana da attığı tweetlerin sayısı da 10 bini buluyor. Buna göre, 2017 yılında görev başladıktan sonra bir süreliğine günde ortalama beş tweet düzeyine düşen Trump'ın Twitter etkinlikleri, 2018 sonlarından sonra yeniden tırmanışa geçti ve son dört yılın en yüksek düzeylerine yükseldi.

Chase Manhattan Corporation'un, J.P. Morgan & Co. ile birleşmesiyle 2000 yılında kurulan JP Morgan Chase & Co., ABD'nin en büyük bankası ve toplam malvarlığı bakımından dünyanın altıncı büyük bankası konumunda.

Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya Türk Federasyonu, Donald Trump, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:35 Kaynak: DHA
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