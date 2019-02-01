JP Morgan: Türk tahvili güçlü fırsatlar sunmuyor
1 saat önce
JP Morgan, Fed'in güvercin tutumu sonrası gelişmekte olan piyasalarda pozisyon artırırken, Türkiye ve Rusya tahvillerinin güçlü fırsatlar sunmadığını belirtti.
JP Morgan, Fed'in güvercin tutumu sonrası gelişmekte olan piyasalarda pozisyon artırırken, Türkiye ve Rusya tahvillerinin güçlü fırsatlar sunmadığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48
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