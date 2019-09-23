JP Morgan ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi

Uluslararası finans kuruluşuları olan Moody's ve JP Morgan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulunmasını değerlendirdi.