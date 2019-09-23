JP Morgan ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi
2 saat önce
Uluslararası finans kuruluşuları olan Moody's ve JP Morgan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulunmasını değerlendirdi.
Uluslararası finans kuruluşuları olan Moody's ve JP Morgan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulunmasını değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:50
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