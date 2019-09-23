Son Dakika Haberleri: JP Morgan ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi
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JP Morgan ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi

2 saat önce

Uluslararası finans kuruluşuları olan Moody's ve JP Morgan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulunmasını değerlendirdi.

JP Morgan ve Moody's'ten sorunlu kredi değerlendirmesi, System.String[]

Uluslararası finans kuruluşuları olan Moody's ve JP Morgan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), takip hesaplarına aktarılması gereken 46 milyar liralık krediler için zarar karşılığı ayrılması yönünde bankalara bildirimde bulunmasını değerlendirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:50 
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