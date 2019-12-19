JPMorgan anlaşmasız Brexit'e yüzde 25 olasılık veriyor - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi JPMorgan anlaşmasız Brexit'e yüzde 25 olasılık veriyor - Son Dakika Ekonomi

JPMorgan anlaşmasız Brexit'e yüzde 25 olasılık veriyor

6 saat önce

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase & Co, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit süreci sonunda anlaşma olmadan ayrılma olasılığının "rahatsız edici derecede yüksek" olduğu uyarısını yaptı.

JPMorgan anlaşmasız Brexit'e yüzde 25 olasılık veriyor, System.String[]

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase & Co, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit süreci sonunda anlaşma olmadan ayrılma olasılığının "rahatsız edici derecede yüksek" olduğu uyarısını yaptı.

JPMorgan'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Brexit süreci sonunda 'anlaşmasız ayrılık' olasılığını, rahatsız edici derecede yüksek olarak gördüğümüz yüzde 25 düzeyine çıkardık. Müzakere süreci izlenen yola bağlı olacak ve her ne kadar iki taraf da bunu tercih etmediklerini söylese de, kendimizi anlaşmasız ayrılık yolunda bulabiliriz."

Buna karşılık ABD merkezli derecelendirme kuruluşları S&P ve Fitch de ayrı raporlarda Birleşik Krallık seçimlerindeki Muhafazakar Parti zaferinin, bir önceki seçim dönemine göre anlaşmasız Brexit riskini hafiflettiğini duyurmuştu. Fakat Birleşik Krallık hükümetinin Boris Johnson'ın Brexit sürecinin Aralık 2020 sonrasına ertelenmesine izin vermeyeceği açıklamaları sonrası Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız ayrılması endişeleri yeniden ortaya çıkmıştı.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:52 Kaynak: DHA
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