JPMorgan anlaşmasız Brexit'e yüzde 25 olasılık veriyor

ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan Chase & Co, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) Brexit süreci sonunda anlaşma olmadan ayrılma olasılığının "rahatsız edici derecede yüksek" olduğu uyarısını yaptı.

JPMorgan'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu değerlendirme yer aldı:

"Brexit süreci sonunda 'anlaşmasız ayrılık' olasılığını, rahatsız edici derecede yüksek olarak gördüğümüz yüzde 25 düzeyine çıkardık. Müzakere süreci izlenen yola bağlı olacak ve her ne kadar iki taraf da bunu tercih etmediklerini söylese de, kendimizi anlaşmasız ayrılık yolunda bulabiliriz."