JPMorgan: Kripto Para Piyasalarında Dikkatli Olunmalı

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JPMorgan'ın son raporu, kripto para piyasalarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Hazırlanan rapora göre kripto para piyasalarında perakende yatırımcıların ilgisinde büyük bir düşüş yaşanıyor.

Kripto Yatırım Fonlarından Çıkışlar Hız Kazanıyor

Yakın dönemde kripto para piyasaları üzerindeki olumsuz etkenlerin devam ettiği ve perakende yatırımcı ilgisinin azaldığı belirtilen yeni bir rapor, JPMorgan tarafından paylaşıldı. Nikolaos Panigirtzoglou liderliğindeki analiz ekibi, kripto piyasalarında olumlu bir değişiklik olmadığını belirtti. Rapor, perakende yatırımcıların Nisan ayında kripto ve hisse senetlerini terk ettiğini, bu durumun piyasalarda satış baskısına neden olduğunu vurguladı. Bununla birlikte geçmiş dönemlerde yaşanan yoğun alımların ardından özellikle Nisan ayında hisse senedi fonlarından çıkışlar olduğunu belirtti.

Analizler, kurumsal yatırımcıların özellikle emtia ticareti danışmanları ve niceliksel fonlar aracılığıyla, Bitcoin ve altında yapılan yatırımlardan kâr sağlamak için pozisyonlarını düşürdüğünü ifade etti. Raporda, bu tür kurumsal yatırımcıların dışındakilerin, pozisyonlarını daha az oranda azalttığı belirtildi.

Bunun yanı sıra JPMorgan analistleri, madenci ödüllerinin yarılanması gibi önemli bir olayın piyasa tarafından önceden fiyatlandırılmış olabileceğini ve bu durumun Bitcoin fiyatlarında düşüşe sebep olabileceğini öngördü. Son olarak Bitcoin fiyatının 58.900 dolar civarında olduğu belirtilen raporda, geçmiş tahminlere göre fiyatların daha da düşebileceği öne sürüldü.