- JSGA yeni mezunlarını verdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bu aziz millet Orhun'da hangi karakterdeyse, 1071'de Malazgirt'te hangi karakterdeyse, İstanbul'u fetih ederken hangi karakterdeyse, Çanakkale'de tarih, Kurtuluş Savaşı'nda geleceğini yazarken hangi karakterdeyse; hangi inanç, hangi imandaysa,bugün de terörist kovalarken, Ege'de, Akdeniz'de mazluma el uzatırken, şehirde hırsızın ve uğursuzun peşinde koştururken, ölümden kaçan bin yıllık komşularına kapısını ve gönlünü açarken yine aynı karakterdedir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkesi ve milleti için gerektiğinde canını feda etmekten çekinmemelerini gerektirecek meslek seçen bu gençlerimizin her biri alınlarından öpülmeyi hak ediyor. Yaşadığımız coğrafya millet olarak bizi bin yıldır bizi kesintisiz mücadele etmeye, topraklarımızı kanımızla sulayarak vatan yapmaya mecbur bırakmıştır. Gerek sınırlarımız içinde gerekse sınırlarımız dışında ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik tehditlere karşı verdiğimiz mücadelenin devam edeceğini biliyoruz" dedi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 2018 - 2019 eğitim öğretim yılında öğrenim görerek, öğretimlerini başarıyla tamamlayan subay ve astsubayların mezuniyet töreni, JSGA Stadyumunda gerçekleştirildi. Subay rütbesiyle toplam 515 öğrenci (18 kadın, 497 erkek) mezun oldu. Törende 3 bin 431 Astsubay öğrenci (409 kadın, 3 bin 22 erkek) mezun oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı mezuniyet töreninde toplam 3 bin 946 rütbeli asker mezun oldu.

Mezuniyet töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından mezunlar adına Jandarma Teğmen Ömer Faruk Yazar'ın konuşmasıyla başladı. Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıflarından mezun olan subay ve astsubaylardan dönemlerini birincilikle tamamlayanların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakmasının ardından JSGA Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu selamlama konuşmalarını gerçekleştirdi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik sınıfından mezun olan subay ve astsubaylardan; Jandarma sınıfı subaylarda birinci olan Jandarma Teğmen İsmet Mat, Jandarma sınıfı astsubaylardan birinci olan Jandarma Astsubay Çavuş Rabia Kökpınar, Sahil Güvenlik sınıfı subaylardan birinci olan Sahil Güvenlik Teğmen Çağrı Dinç, Sahil Güvenlik sınıfı astsubaylardan Sahil Güvenlik Astsubay Çavuş Alp Kaptan'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomalarını verdi. Sınıf birincilerinin diploma töreninin ardından toplam 3 bin 946 mezun öğrenciye diplomaları takdim edildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezun olan öğrencileri ve ailelerini kutlayarak, "Dünyada her milletin tıpkı insanlar gibi karakterleri ve kimlikleri vardır. 2 bin 200 yıllık devlet geleneğine sahip bu aziz millet Orhun'da hangi karakterdeyse, 1071'de Malazgirt'te hangi karakterdeyse, İstanbul'u feth ederken hangi karakterdeyse, Çanakkale'de tarih, Kurtuluş Savaşı'nda geleceğini yazarken hangi karakterdeyse; hangi inanç, hangi imandaysa,bugün de terörist kovalarken, Ege'de, Akdeniz'de mazluma el uzatırken, şehirde hırsızın ve uğursuzun peşinde koştururken, ölümden kaçan bin yıllık komşularına kapısını ve gönlünü açarken yine aynı karakterdedir. Türkiye'nin bugün teröre karşı verdiği mücadeleyi acımasızca ve gelişigüzel eleştirenler Türkiye'nin 40 yıldır neyle mücadele ettiğini hala bilmiyorlardır. Kaybettiğimiz evlatlarımızı sadece akşam haberlerindeki şehit sayısı olarak gören, Türkiye'nin etrafında kurulmak istenen tezgahı, bu ülkeyi sürüklemek istedikleri uçurumu göremeyen zihniyetlerdir. Onların göremediklerini bugün burada mezun ettiğimiz evlatlarımız ve onları bu vatan için yetiştirip yine bu vatan için kınalayan eli öpülesi anne ve babalar eşsiz ferasetleriyle beraber bilmektedirler. Kendilerine minnettarız. Bu vesileyle hem evlatlarımıza hem ailelerimize hem de bizlere bu iklimi sunan terörle mücadelemizde, bizlere inancımıza uygun bir vizyon çizen, bizleri merhametsizleştirmeyen Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İnanıyorum, bu ülkede öyle muzafferiyetlerimizin altına imzalarını atacaklar ki; gelecek nesillerimiz bu ülkede huzur içerisinde sadece kendi topraklarımıza değil hem etrafımızdaki coğrafyamıza hem de dünyaya medeniyetimizi, inancımızı, gelenek ve göreneğimizi nakşedeceklerdir. Allah evlatlarımızı muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "15 Temmuz 2016'da yaşadığımız hain ve alçak FETÖ darbe girişiminden sonra süratle toparlanan jandarma teşkilatımız, tamamen kendisini yenileyerek etkin görev yeteneğine kavuşmuştur. Bu kapsamda daha güçlü ve daha bilinçli bir personel yapısına sahip olmak için yaptığımız çalışmalarımızın bugün meyvelerini verdiğini görmek bizi mutlu etmektedir" şeklinde konuştu.

Mezuniyet töreninin ardından Jandarma Marşı okundu. JÖAK'ın paraşüt gösterisinin ardından mezun olan subay ve astsubaylar tören geçişi yaptı.

Mezuniyet törenine; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Jandarma ve Sahil Güvenlik Subay ve Astsubayları ve yeni mezun olan öğrencilerin aileleri yer aldı.