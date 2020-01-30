Jsndarmadan depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Jsndarmadan depremzedelere yardım eli
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Mehmetçik evsiz kalan vatandaşlara çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:07 Kaynak: İHA
Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası Mehmetçik evsiz kalan vatandaşlara çadır kurma ve yardım çalışmalarına devam etti.
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası evsiz kalan vatandaşlara Mehmetçik ulaşılması zor yerlere ve zorlu hava şartlarına rağmen çadır kurarak ve çadır kurmada yardımda bulunarak çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - ANKARA
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