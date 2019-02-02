Son Dakika Haberleri: Jtı Genel Müdürü Karim Raydan, Vefat Etti

Jtı Genel Müdürü Karim Raydan, Vefat Etti

1 saat önce

Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Jtı Genel Müdürü Karim Raydan, Vefat Etti, System.String[]
Japan Tobacco International'ın (JTI) Türkiye Genel Müdürü Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Raydan (51), evinin bulunduğu Kemer Country'deki havuzda rahatsızlandı.

Çağrılan ambulansta yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Raydan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan inceleme sonucunda Raydan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin anlaşıldığı öğrenildi.

Raydan'ın cenazesinin Lübnan'da defnedileceği belirtildi.

Lübnan asıllı İngiliz vatandaşı Karim Raydan, evli ve iki çocuk babasıydı. Raydan, 24 Kasım 2015'te JTI Türkiye Genel Müdürlüğüne atanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 08:53 Kaynak: AA

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