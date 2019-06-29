Ju Jitsu Akdeniz
Bölge Şampiyonası, Osmaniye
'nin Kadirli
ilçesinde gerçekleştirildi.
Kadirli Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya Osmaniye, Hatay
, Kahramanmaraş
, Adana
, Burdur
, Antalya
ve Mersin
'den 200 sporcu katıldı.
Newaza, fighting, contact, no-gi ve duo kategorilerinde yapılan müsabakalarda kilolarında dereceye giren sporculara madalyaları verilirken, sporcuların İstanbul
'da düzenlenecek Türkiye
Şampiyonası'nda bölgeyi temsil edeceği belirtildi.
Ju Jitsu Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Göksu
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müsabakaların ilgi gördüğünü söyledi.
Şampiyona sonunda dereceye giren sporcuların İstanbul'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını belirten Göksu, burada başarı sağlayanların ise Avrupa
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.
Ju Jitsu Federasyonu Akdeniz Bölge Başkanı Mustafa Önem
ise 2019 yılı faaliyetleri kapsamında bölge şampiyonasının ilk defa Kadirli'de düzenlendiğini anlatarak, tüm sporculara başarılar diledi.