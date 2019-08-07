Son Dakika Haberleri: Ju Jitsuda Afyonkarahisar'da 10 madalya
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Ju Jitsuda Afyonkarahisar'da 10 madalya

1 saat önce

İstanbul'da 2-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada antrenör Ali Özkan yönetiminde mücadele eden Afyonkarahisarlı sporculardan Fatma Alpavut, 45 kilo genç kadınlar fighting ve newaza branşlarında altın; Zeynep Zencir, genç kadınlar 57 kilo fighting branşında ikinci, combat'ta birinci;

Ju Jitsuda Afyonkarahisar'da 10 madalya, System.String[]
İstanbul'da 2-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada antrenör Ali Özkan yönetiminde mücadele eden Afyonkarahisarlı sporculardan Fatma Alpavut, 45 kilo genç kadınlar fighting ve newaza branşlarında altın; Zeynep Zencir, genç kadınlar 57 kilo fighting branşında ikinci, combat'ta birinci; Büşra Özmen, 32 kilo miniklerde fighting ve newaza'da birinci; Emre Kağan Erekmen, combat'ta ikinci; Sinan Alp 55 kilo yıldızlar fighting branşında birinci, newaza'da ikinci; Emine Nisa Yentürk, 40 kilo üstü miniklerde newaza ikincisi oldu.

Turnuvada 7 sporcuyla yer aldıklarını belirten Antrenör Ali Öztürk, sponsonları Türk Telekom'a teşekkür ederken bu başarılarına devam etmek istediklerini belirtti.
Ali Özkan, İstanbul, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55 
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