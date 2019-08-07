Ju Jitsuda Afyonkarahisar'da 10 madalya
1 saat önce
İstanbul'da 2-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada antrenör Ali Özkan yönetiminde mücadele eden Afyonkarahisarlı sporculardan Fatma Alpavut, 45 kilo genç kadınlar fighting ve newaza branşlarında altın; Zeynep Zencir, genç kadınlar 57 kilo fighting branşında ikinci, combat'ta birinci;
İstanbul
'da 2-4 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada antrenör Ali Özkan
yönetiminde mücadele eden Afyonkarahisarlı sporculardan Fatma Alpavut, 45 kilo genç kadınlar fighting ve newaza branşlarında altın; Zeynep Zencir, genç kadınlar 57 kilo fighting branşında ikinci, combat'ta birinci; Büşra Özmen, 32 kilo miniklerde fighting ve newaza'da birinci; Emre Kağan Erekmen, combat'ta ikinci; Sinan Alp 55 kilo yıldızlar fighting branşında birinci, newaza'da ikinci; Emine Nisa Yentürk, 40 kilo üstü miniklerde newaza ikincisi oldu.
Turnuvada 7 sporcuyla yer aldıklarını belirten Antrenör Ali Öztürk
, sponsonları Türk Telekom
'a teşekkür ederken bu başarılarına devam etmek istediklerini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 06:55
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